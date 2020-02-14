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"Сиси-писи, голые жопы": Собчак топлес показала "групповушку"

14 февраля 2020, 14:14

Ксения Собчак разделась и устроила "тройничек" со своими подругами прямо на пляже.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак снялась топлес с Глюкозой и Яной Расковалковой в откровенной фотосессии

"Отчаянные и отчаявшиеся", - подписала фото Собчак, добавив хештег моявалентинка. 

На фото Глюкоза, Собчак и Расковалкова топлес в юбках сидят на коленках на пляже и держат друг другу грудь, причем грудь Собчак, которая посредине держат одновременно с двух сторон. Сложно сказать что такая поддержка скрывает все их формы, но для того, чтобы пройти цензуру Instagram - достаточно.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

"Главное в жизни это поддержка. Люблю вас мои девочки!", - написала Глюкоза.

"Одна грудь убежала", "У Ксении самая красивая грудь натуральная", "Жаль этой фотки не было на предвыборной агитации ", "Девочки потрогали друг друга за сиси. Анатольевне повезло больше всего", "Зачем вот так фоткаться?! Лучше бы голой фоткались. Ппц", "вспомните. Она совсем недавно голые жопы осуждала дам бальзаковского возраста. А ей можно", "Сериал пора про вас снимать )) великая троица) сисиписи назовём)))", - пишут в комментариях.

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Глюкоза Ксения Собчак новости шоу бизнеса День святого Валентина
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