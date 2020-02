"Письку видно, мохнатку прикрыла": Спилберг без белья неудачно раздвинула ноги

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг присела и продемонстрировала сокровенные интимные места на откровенной фотосессии.

Саша Спилберг засветила трисики и промежность в Instagram.

"Take care of your plants today... and your women", - написала Саша Спилберг (Держите свои трусы сегодня... и своих женщин).

На фотографиях она топлес позирует в желтых трусиках и синей рубашке, которая не скрывает отсутствия лифчика сидит на полу подогнув ноги. Но Саша Спилберг позирует так, что не только засвечивает свою юную грудь, но и демонстрирует трусики и все остальное.

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

"Махнатку прикрыла", "Красивей тебя нет. Лучшая и точка. С днем Святого Валентина Сашуль", "Шикарна как всегда ", "Что за красота", "Трусы торчат", "Почему фотографы не корректируют модель при позировании? Считается, что ножкой надо как раз прикрывать то, что не стоит показывать каждому. Хотя, сейчас уже все показывают", "Даже письку видно", "У меня нет слов, офигенно", "Я не смотрела туда Я не смотрела туда Я не смотрела туда", - пишут в комментариях.

Ранее Соня Плакидюк раздвинула ножки, и показала, что скрыто на откровенных фото