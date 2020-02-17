"А где сиськи?": актриса 95 Квартала показала, что у нее в трусах

Ирина Сопонару / Instagram

Актриса Ирина Соронару проводит отпуск на Бали и балует поклонников откровенными фото. Участница юмористических програм Студии Квартал 95 снова разделась для фото.

Ирина Сопонару в инстаграм выставила голые ягодицы и сверкнула грудью.

"Тело Бали", - подписала она фото.

На снимках Ирина Сопонару позирует в черном бикини - она показывает упругую грудь, которая соблазнительно выглядывает из лифчика. На другом фото она повернулась спиной, и кто-то снял ее ягодицы крупным планом - засыпанные песком и с коробочкой внутри.

Ирина Сопонару / Instagram

Ирина Сопонару / Instagram

Ирина Сопонару / Instagram

"Попа-Орех) Очень классная", "Вы супер", "Красота", "Ирина, вы красавица!!!", "А где сиськи?", "сиськи,как вы озабоченный выразились у нее в лифчике,а если вам нужны бидоны,так идите в коровник там получше для себя найдете", "Ну классно, тут по другому не скажешь, грудь аккуратная, попа тоже", "Настоящая морячка. И попа в песке", "Дуже гарна", "Ти супер", "Красуня", "Да покажи сиськи пацанам", "Білявка з енергетичними сідницями", - пишут в комментариях.

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