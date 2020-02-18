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"Я бы вдул": голая Яна Кошкина завела Сеть

18 февраля 2020, 02:17

Яна Кошкина слегка прикрыла интимные места подушками.

Яна Кошкина
Яна Кошкина / instagram.com/yana_koshkina_official/

Российская актриса Яна Кошкина завела Сеть новым голым фото. Так, полностью обнаженная девушка едва прикрылась подушками.

Соответствующее фото Яна Кошкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. При этом в комментарии к снимку девушка спросила, куда можно сходить на ужин в Санкт-Петербурге.

"Мой родной, мой любимый Санкт-Петербург, спасибо за гостеприимство! Люблю! Куда сходить на ужин здесь, сейчас? Посоветуйте!) P.S. Опережая вопросы, размер ноги 37", - говорится в подписи к фото.

Подписчики Кошкиной очень бурно отреагировали на новый откровенный снимок актрисы: "Ты такая красивая, что у меня инфаркт там", "Секс", "Ты просто прекрасна как цветок я твой поклонник", "Секси леди", "Без ума", "Импортная девочка", "Скинуть деньги на одежду? В подушке холодно, наверное", "Полегче с такими фото на ночь глядя", "Кусочек секса", "Трусы где?", "Ооо, Кошка вечерний стриптиз устроила", "Я бы вдул)) Респект!!!", "Мне бы в постель рядом с тобой", "Ты шо там без трусов штоли?" и другие.

Как ранее сообщал Главред, Яна Кошкина показала голенькое фото, на котором ее причинные места прикрывает только крошечное полотеничко

Яна Кошкина фото новости шоу бизнеса новости России
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