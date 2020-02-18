"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте

Maruv / Instagram

Певица Maruv устроила сексуальные танцы на своем недавнем выступлении в Одессе, и решала напомнить своим поклонникам, какие провокационные танцы она устроила.

Maruv показала фото с выступления в ресторане Облака в Instagram, на которых она устроила сексуальные танцы со своими девочками.

"Воспоминания с Облака, Одесса", - пишет Марув под фото.

На снимках Maruv сексуально извивается, прижимается к своим девочкам, совершает недвозначные движения, и демонстрирует оголенные части тела в сексуальном кружевном белье.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

В комментариях поклонники не стали себя сдерживать в описании того, что показала Maruv.

"Вау, красотки", "Огнище", "Очень пикантные и красивые фото. Шикарная! И безумно красивая", "Нижнее белье, каблуки плюс спортивки - и получится эротичноядреный замес. Что тут скажешь на облаках до небес", "Теку, как сучка", "Шмкардом просто. Анька - ты супер", - пишут в комментариях.

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