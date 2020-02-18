Жена Дзидзьо игриво разделась и показала сочные формы на пикантных фото

Самая любимая женщина Михаила Дзидзьо решила побаловать поклонников горячими вызывающими фото.
Жена Дзидзьо Ярослава Хома показала провокационные фото в откровенном красном купальнике на отдыхе.
Ярослава Хома, которая выступает под псевдонимом Славія, поделилась в своем Instagram провокационными фото со своего отдыха, и не стала подписывать их.
На фото Славия в красном купальнике позирует у перил гостиницы или ресторана - за ней видно пальмы, рощу, холмы, немного водоема и другое здание.
Ярослава Хома позирует лицом к фотографу и спиной, демонстрируя при этом длинные стройные ножки, соблазнительны сочные формы, обтянутые красной тканью купальника и стройную фигурку. Ярослава решила спровоцировать поклонников, и на последнем фото показала попу крупным планом.
"Сонячна", "Too hot", "Які сонячні фото!", "Гарна, гарна, і Ви і попа", - пишут в комментариях.
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