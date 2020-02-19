Голая Кайя Гербер засветила юную грудь на откровенном фото

Кайя Гербер / Instagram

Американская модель 18-летняя Кайя Гербер сделала провокационное фото в зеркале, и вызвала бурный восторг у поклонников.

Кайя Гербер сверкнула голыми формами на фото в Instagram.

"Ельф", - написала Кайя Гербер под фото.

На снимке Кайя Гербер позирует топлес в зеркале в раздевалке спортзала. Кайя Гербер одета в спортивные штаны, но позирует топлес, повернувшись боком перед зеркалом. Кайя повернула одну руку так, чтобы скрыть самое сокровенное. К слову, зато Кайя Гербер засветила свои татуировки..

Кайя Гербер / Instagram

Ее фото очень быстро начало набирать просмотры - всего за 4 часа оно получило более 271 тысячи лайков, а снимок прокомментировали знаменитости типа Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон, Эшли Бенсон, Дипло и другие.

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