Голая Кайя Гербер засветила юную грудь на откровенном фото

Дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер сделала горячее фото топлес, и сводит с ума поклонников.
Американская модель 18-летняя Кайя Гербер сделала провокационное фото в зеркале, и вызвала бурный восторг у поклонников.
Кайя Гербер сверкнула голыми формами на фото в Instagram.
"Ельф", - написала Кайя Гербер под фото.
На снимке Кайя Гербер позирует топлес в зеркале в раздевалке спортзала. Кайя Гербер одета в спортивные штаны, но позирует топлес, повернувшись боком перед зеркалом. Кайя повернула одну руку так, чтобы скрыть самое сокровенное. К слову, зато Кайя Гербер засветила свои татуировки..
Ее фото очень быстро начало набирать просмотры - всего за 4 часа оно получило более 271 тысячи лайков, а снимок прокомментировали знаменитости типа Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон, Эшли Бенсон, Дипло и другие.
Ранее жена Дзидзьо Ярослава завела сеть горячими фото.