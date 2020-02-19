"Что делает рука?": голую Кристину Асмус заподозрили в мастурбации

Кристина Асмус / Instagram

Актриса Кристина Асмус поделилась обнаженным фото, которое навело подписчиком на извращенные мысли.

Кристина Асмус показала голое фото в Instagram.

"#оченьдаже#послетекстанеотмыться#накормитеасмус#чёмытамневидели#скемдочь#можноспинкупотру#недотрахтв#этоизкакогофильма#завидуюгарику#незавидуюгарику#чтоделаетвтораярука#агдепетров#можнокадрпониже#крисделомзаймись#вернитеварю#лайкзашампунь#скиньтерубльнакарту#какподросток#тыжнеумываешьсяводой#ачёслоктем#отпискаотдениски#полюбасгарикхештегиписал#стыдноажглазапрячет#ктотебяснимал#намалышевуздесьпохожа", - написала Асмус вместо комментария к фото, и насмешила многих подписчиков.

На фото Кристина Асмус пощирует голышом, повернувшись спиной к фотографом во время приема душа. Асмус позирует вся мокрая, закрыв глаза, повернувшись в полуоборота, и прижав руку к груди так, чтобы не показать на фото то, что происходит за камерой. Другая рука тем временем опущена вниз, и подписчики заподозрили, что Асмус мастурбирует, поэтому закрывает глаза.

Подписчики завалили ее комментариями самого разного характера.

"На все вопросы ответы", "Что за голые фотки?! Куда смотрит муж?", "Отличное фото))) Вы великолепны", "Жалко Гарика", "Красивое фото", "Зачем провоцируете? Это того стоит?",

"Хэштеги бомба". "Мне очень любопытно. Что движет человеком, когда выкладываешь фотки ню на всеобщее обозрение?", "А как же тыжмать?", "Красавица! Хэштег прелесть!",

"Как всегда смешно", "Действительно, что делает 2ая рука?", "Делает ее довольной", "отличные хэштеги", "Вау, Вау, Вау!!! Прелесть! Хорошааа!", "Пхахахах, ору с хештегов",

"Уж действительно - Че мы там не видели", "Пристали с этой худобой!!! Отвяньте все, Кристина прекрасна", "Всех радуешь, скоро мазоли будут на руках многих. Нравится когда на тебя дрочат?", "Сильно нахлынуло? Не обращай внимания на треск вокруг, живи в свое удовольствие", "Кристина, Вы выше всех отвратительных хэштегов, не обращайте внимания на дурных людей",

Ранее Кайя Гербер топлес показа интимное фото в зеркале.