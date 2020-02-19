Порнозвезда-испанка разожгла фантазию фанатов на сексуальных снимках

Амарна Миллер (29 октября 1990, Мадрид) — известная испанская порноактриса, а также порнопродюсер, порнорежиссер и литераторка.

Амарна - открытая бисексуалка, практикует полиаморию и любит БДСМ-практики.Свой первый порнофильм для взрослых Миллер сняла в 19-лет - одновременно спродюсировав и сыграв в нем.Затем она основала собственную компанию по производству порно под Omnia-X.Миллер много снималась в порно в Европе и США, работая с такими авторитетными студиями как Private Media Group, Dorcel, Bang Bros и SexArt.

По состоянию на 2020 она снялась в 200 порнофильмах и порнороликах.

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