"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеру

Руки Базуки мастурбирует девушка - онлайн / скриншот

Любитель пиариться Руки Базуки Терешин записал порно видео, и слил его в сеть.

Кирилл Терешин записал на видео, как таинственная брюнетка ему мастурбирует, и видео уже взорвало сетью

На всех телеграм-канал распространяется видео, на котором Руки Базуки лежит на кровати, а брюнетка в трусиках достала его пенис и совершает необходимые движения.

На видео он говорит: "Мне приятно, а тебе?", - на что девушка заворачивает лицо в одеяло.

Руки Базуки мастурбирует девушка / скриншот

Само видео Руки Базуки подписал "Делает приятно моему писюну".

Выкладывать видео с мастурбацией Руки Базуки мы не можем, но для всех желающих - ролик уже попал на порнхаб.

Напомним, недавно Руки Базуки попробовал себя в стиле порно массажа, и слил видео с собой в сеть.