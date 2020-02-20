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"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеру

20 февраля 2020, 05:50

Кирилл Терешин Руки Базуки записал на видео, как девушка ему мастурбирует.

Руки Базуки мастурбирует девушка
Руки Базуки мастурбирует девушка - онлайн / скриншот

Любитель пиариться Руки Базуки Терешин записал порно видео, и слил его в сеть.

Кирилл Терешин записал на видео, как таинственная брюнетка ему мастурбирует, и видео уже взорвало сетью

На всех телеграм-канал распространяется видео, на котором Руки Базуки лежит на кровати, а брюнетка в трусиках достала его пенис и совершает необходимые движения.

На видео он говорит: "Мне приятно, а тебе?", - на что девушка заворачивает лицо в одеяло.

Руки Базуки мастурбирует девушка
Руки Базуки мастурбирует девушка / скриншот

Само видео Руки Базуки подписал "Делает приятно моему писюну". 

Выкладывать видео с мастурбацией Руки Базуки мы не можем, но для всех желающих - ролик уже попал на порнхаб.

Напомним, недавно Руки Базуки попробовал себя в стиле порно массажа, и слил видео с собой в сеть.

Руки-базуки порно мастурбация Кирилл Терешин новости шоу бизнеса секс
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