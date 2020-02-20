Дочь Стивена Спилберга идет в порно: в каком жанре будут порно видео

Микаэла Спилберг / Instagram

Младшая дочь Стивена Спилберга Микаэла, которой пока что 23 года, заявила, что официально уходит в порно индустрию.

Микаэла Спилберг уже подготовилась официально сотрудничать с PorhHub, пишет The Sun.

"Для меня это позитивный, дающий мне некий контроль над своей жизнью, выбор. Я поняла, что нет ничего стыдного в том, чтобы быть очарованной этой индустрией, я хочу делать осознанные и безопасные вещи по обоюдному согласию", - сказала Микаэла.

Она планирует сниматься только соло - из уважения к своему жениху 47-летнему Чаку Панкоу, получить лицензию на стриптиз, и дополнять свою работу экзотическими танцами.

Родителям Микаэла сообщила о своем решении через FaceTime, и оставила их озадаченными.

Микаэла Спилберг / Instagram

"Я устала от невозможности вынести выгоду из своего тела, устала от того, чтобы его ненавидеть. Я устала работать день за днём и чувствовать, что это не приносит удовлетворения моей душе. Работа [в порно] ощущается хорошо, поскольку я могу доставлять удовлетворение другим людям, но в то же время не чувствовать себя жертвой", - объяснила она СМИ.

Микаэла Спилберг / Instagram

Ранее Микаэла пробовала публиковать свои видео на PorhHub, но сервис удалил их, поскольку у девушки не было соответствующего разрешения.

Спилберг вместе со своей женой Кейт Кэпшоу удочерил Микаэлу в 1996 году. Всего у пары два приемных ребенка из семи.

Микаэла Спилберг / Instagram

Ранее свои порно видео в сеть слил Руки Базуки Кирилл Терешин. Руки Базуки показал, как ему мастурбирует девушка.