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"Возбуждает": жена Морозюка показала грудь на провокационном фото

20 февраля 2020, 11:58

Горячая жена футболиста Николая Морозюка Ирина опубликовала пикантное фото и рассказала о своем сексе

Ірина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Горячая жена Николая Морозюка показала фото с голой грудью и ягодицами.

Ирина Морозюк рассказала о сексе и объяснила, чем она занимается, пока сама дома, обнажив при этом грудь на фото в Instagram.

"Морнинг мои родные. Я думаю многие из вас заметили , что очень много вопросов , часто мне задаваемых , связаны с таким чудесным десертом как КЕКС. А сколько ? А когда? А с кем ? А где ? И т.д. Сейчас я вам немного расскажу , что это для меня и какое место в жизни занимает. Кекс - занимает особое место в моей жизни.. и очень важное ..это невероятный процесс , во время которого 2 человека, становится одним целым ( как пазлики). Поэтому и подход у меня особый. Сейчас объясню, почему у меня не может быть случайных "кексопоедушек", на первом свидании или на втором или на третьем... Вовсе не потому что, я начиталась книг о том, сколько калорий можно употреблять, или все пацаны хотят только одного, накормить тебя кексом или боюсь быть угощена кексом и брошена и т.д. А потому, что человек, с которым я разделю трапезу в поедании кекса, для меня должен быть особенным. И дело не о сумасшедшей любви до гроба или когда кольцо мне на палец наденет.Дело в том, что у меня есть несколько принципов и правил: 1. Я очень брезгливая и человек должен мне очень нравится (причём, я долго присматриваюсь и даже представляю себе его запах) запах человека, это если вы вдруг не о том подумали. 2. Я должна ему максимально доверять, а этот процесс тоже немало времени занимает. 3. Я должна чувствовать его честное и настоящее уважение к себе. Мне никогда не был интересный, банальный десерт, в таких случаях, я могу открыть свой холодильник, достать один из моих многочисленных кекс-игрушек и под "интересное кино" его съесть. А если уже хочется чего то больше, то это должно выглядеть не как поедание, а пожирание этого вкусного, сочного КЕКСа без никаких запретов и ограничений) Любите друг друга, уважайте и пожирайте кексы пару раз в день", - пише вона.

На фото Ирина Морозюк сидит на коленках в боди, и спустила шлейку, обнажив одну из грудей. При этом она использовала спортивную повязку, чтобы прикрыть сосок и обеспечить фото от удаления. Благодаря боди, обнаженными остались также бедра и сочные ягодицы Морозюк. Образ завершают длинные белые гольфы до колен и наушники.

Ірина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Кто-то мог бы задуматься - про кекс Ирина рассказывает, или про КЕКС, однако это очевидно. Подписчики сами возбудились от такого, и написали ей жаркие комментарии.

"Как забавно, а самый главный пункт? Где же он? Запах, доверие и т.д. это все подпункты, главный то где? 1. Если разрешит Коля.....?, все! 2. Если ты даешь советы, кушать кекс 2 раза в день, то как ты справляешся с этим?", "Там написано", "Кексолог Ирина, добрый день", "Замечательно! С юмором и конкретно!", "Ты что занимаешься кексом ещё с кем то кроме мужа ?", "Ойойой, Возбудила", "Ничего себе", "Я съем твою грудь", - пишут подписчики.

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Ирина Морозюк новости шоу бизнеса Николай Морозюк спорт футбол
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