Голая Леся Никитюк стыдливо засветила грудь и прикрылась полотенцем

Лес Никтюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк опубликовала пикантные кадры после принятия ванной в гостинице в Берлине.

Леся Никитюк засветилась в полотенце без белья в своей ванной.

Леся позировала и снимала себя саму в зеркале ванной своего номера в гостинице Берлина, где она сейчас отдыхает с подругой.

Она появилась в полотенце, которая едва прикрывала грудь, и показала "накладку" на шею, заявив, что это специальная косметическая вундервафля.

На кадрах она засветила немного голого тела.

Леся Никитюк / Главред

Леся Никитюк / Главред

Потом она опубликовала фото в своем Instagram, на котором в одном халате завтракает перед окном с видом на Берлин.

Ранее жена Морозюка Ирина Морозюк показала голое фото.