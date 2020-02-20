Голая Леся Никитюк стыдливо засветила грудь и прикрылась полотенцем

Украинская ведущая Леся Никитюк сняла себя в ванной без белья и показала провокационные фото в сети.
Ведущая Леся Никитюк опубликовала пикантные кадры после принятия ванной в гостинице в Берлине.
Леся Никитюк засветилась в полотенце без белья в своей ванной.
Леся позировала и снимала себя саму в зеркале ванной своего номера в гостинице Берлина, где она сейчас отдыхает с подругой.
Она появилась в полотенце, которая едва прикрывала грудь, и показала "накладку" на шею, заявив, что это специальная косметическая вундервафля.
На кадрах она засветила немного голого тела.
Потом она опубликовала фото в своем Instagram, на котором в одном халате завтракает перед окном с видом на Берлин.
Ранее жена Морозюка Ирина Морозюк показала голое фото.