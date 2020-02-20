Блондинка-порнозвезда завела фанатов сексуальными снимками

Санрайз Адамс (Sunrise Adams; дата рождения - 14 сентября 1982 года, Сент-Луис) — американская порноактриса.

Родилась в штате Миссури, а выросла в сельской глухомани Восточного Техаса - в городке Пиктон с населением всего в девяносто человек.В 2000 году перебралась в Лос-Анджелес (Калифорния), где и начала карьеру в порноиндустрии. Первый фильм - More Dirty Debutantes 186 (2001). С августа 2002 года Адамс стала постоянно работать на популярной порностудии Vivid Entertainment.По состоянию на 2020 года Адамс снялась в 263 порнофильмах и порнороликах.

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