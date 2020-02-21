"Какие шикарные ноги": Костромичева разделась и взбудоражила пикантным фото

Украинская телеведущая и супермодель Алла Костромичева показала пикантное фото в сети.
Судья Топ-модель по-украински и директор модельной школы в США Алла Костромичева поделилась горячими фото из Кейптауна.
Алла Костромичева сверкнула бедрами на пикантном фото в Instagram,
"Кейптаун - тебе на "н"! Играем в города? Я с вами! А еще я приготовила для вас сюрприз, подробности завтра!", - пишет Костромичева под фото.
На фото Костромичева в бикини похвасталась длинными стройными ножками и сочными бедрами, которые видно в ее позе под черным бикини.
"Небо, нереальное,ночь, невероятно, неймоверно", "Очень красивая", "Вааай, какая красотка", "Какие же шикарные ноги ", "Вы шикарная", - пишут в комментариях.
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