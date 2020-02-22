"Сиси огонь", "богиня секса": Астафьева сверкнула пышными формами на очень горячих фото

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и бывшая модель Даша Астафьева поделилась новыми голыми фото. Так, телеведущая сверкнула своими формами едва прикрывшись одеялом.

Даша Астафьева фотографировалась на балконе и соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Так не люблю, когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. "Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…" Кто сказал?", - подписала певица свои фото.

При этом подписчики бурно отреагировали на новые голые фото Астафьевой: "Попа самая лучшая, наверное, во всем мире!!! Даша, ты супер!!", "Очень горячие фото", "Какая же вы красотка. Вау просто", "Сиси огонь", "Богиня любви, молодости, секса" и другие.

Как ранее сообщал Главред, украинская певица и бывшая модель Плейбой Даша Астафьева поделилась откровенными фото.