"Чистая эротика": Тетя Мотя показала стриптиз 18+

Тетя Мотя без белья / Instagram

Участница Топ-модель по-украински Тетя Мотя показала голую грудь на откровенных фото из Италии.

Катя Кулеченко Тетя Мотя голая засветила грудь в Instagram.

"Ребята- это мой первый контракт! Многое не понимаю и не знаю, но по немного разбираюсь и осваиваюсь. Я тут 14 дней, работы ещё не было, но были FITTING AND REQUESTE! Дам совет. Учите английский - это действительно важно!!Мои успехи пока не особо радужные, но ничего, все будет good. Спасибо за эти прекрасные кадры моей Анастасии. Я рада что ты прилетала в Милан и мы тут поработали с тобой", - пишет Катя Куличенко.

На фотографиях Тетя Мотя без белья позирует в белой рубашке и черных брюках. На каждом фото она все больше раздевается, снимая ремень, расстегивает рубашку, и распахивает ее. При этом Тетя Мотя

"Какая красивая девушка, чистая эротика, без грамма пошлости", "От такой красоты и ослепнуть можно, полегче ", "Хорошая!", "Это будет звучать странно, но ты здесь выглядишь, как очень сексуальный парень. Восторг", "Какие классные фотографии , не могу насмотреться , сохранила", "Невозможно", - пишут в комментариях.

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