Кто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя

Кто поедет на Евровидение 2020 - биография / eurovision.ua

В Украине прошел отбор на Евровидение 2020. На конкурс от Украины поедет - Go-A.

Go-A выступили с песней Соловей, и набрали больше всего голосов зрителей и судей.

Как проголосовали на отборе на Евровидение 2020, и что известно о группе победителей Go-A - читайте в материале Главреда.

В финале отбора на Евровидение участники выступили в таком порядке, и получили такие баллы:

Krutь - 5 баллов - 4 балла

Jerry Heil -1 балл - 1 балл

Go-A - 6 баллов - 6 баллов

David Axelrod - 3 балла - 2 балла

Khayat - 4 балла - 5 баллов

Tvorchi - 2 балла - 3 балла

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Победителем были признаны группа Go-A .

Кто поедет на Евровидение - Go-A биография / Instagram

Группа Go-A соединяет в себе электронную музыку, барабаны под африканский стиль и украинские этномотивы в исполнении солистки родом из Нежина. Этот необычный коллектив зародился в 2012 году, когда с песней Коляда в эфире одного и телеканалов. Как это не удивительно, все кроме Игоря Диденчука ранее играли в рок-группах с тяжелым уклоном. Тем не менее, в новом стиле они "спелись". Как музыканты признавались в интервью, единомышленников они искали в 2011 года, и с 2013 по 2016 гг состав претерпел изменения.

Популярность к Gо-A пришла после выхода сингла Веснянка, который обрел победу в конкурсе The Best Track in Ukraine. Трек продержался 4 месяца в в хит-параде 10Danсe ан Кисс-фм, где 6 недель занимал 1 место.

Gо-A выступала на масштабных фестивалях, среди которых: Джаз Коктебель, Белые ночи, Країна мрій, Гогольфест. Коллектив получил признание в Израиле, Польше и Беларуси.

Состав группы Gо-A:

Тарас Шевченко — клавишные, семплер, перкуссия, гитара, основатель группы;

Катерина Павленко — вокал, перкуссия;

Игорь Диденчук;

Кирилл Адамович — гитара.

Go-A – Соловей – Финал Национального отбора на Евровидение-2020 смотреть онлайн:

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Транслировать Евровидение 2020 будут СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн и читать все новости можно будет на Главреде.