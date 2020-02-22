Кто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя

В Украине прошел финал отбора на Евровидение 2020. Судьи поставили свои оценки, украинцы проголосовали за своего фаворита.
В Украине прошел отбор на Евровидение 2020. На конкурс от Украины поедет - Go-A.
Go-A выступили с песней Соловей, и набрали больше всего голосов зрителей и судей.
Как проголосовали на отборе на Евровидение 2020, и что известно о группе победителей Go-A - читайте в материале Главреда.
В финале отбора на Евровидение участники выступили в таком порядке, и получили такие баллы:
- Krutь - 5 баллов - 4 балла
- Jerry Heil -1 балл - 1 балл
- Go-A - 6 баллов - 6 баллов
- David Axelrod - 3 балла - 2 балла
- Khayat - 4 балла - 5 баллов
- Tvorchi - 2 балла - 3 балла
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Победителем были признаны группа Go-A .
Группа Go-A соединяет в себе электронную музыку, барабаны под африканский стиль и украинские этномотивы в исполнении солистки родом из Нежина. Этот необычный коллектив зародился в 2012 году, когда с песней Коляда в эфире одного и телеканалов. Как это не удивительно, все кроме Игоря Диденчука ранее играли в рок-группах с тяжелым уклоном. Тем не менее, в новом стиле они "спелись". Как музыканты признавались в интервью, единомышленников они искали в 2011 года, и с 2013 по 2016 гг состав претерпел изменения.
Популярность к Gо-A пришла после выхода сингла Веснянка, который обрел победу в конкурсе The Best Track in Ukraine. Трек продержался 4 месяца в в хит-параде 10Danсe ан Кисс-фм, где 6 недель занимал 1 место.
Gо-A выступала на масштабных фестивалях, среди которых: Джаз Коктебель, Белые ночи, Країна мрій, Гогольфест. Коллектив получил признание в Израиле, Польше и Беларуси.
Состав группы Gо-A:
- Тарас Шевченко — клавишные, семплер, перкуссия, гитара, основатель группы;
- Катерина Павленко — вокал, перкуссия;
- Игорь Диденчук;
- Кирилл Адамович — гитара.
Go-A – Соловей – Финал Национального отбора на Евровидение-2020 смотреть онлайн:
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Транслировать Евровидение 2020 будут СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн и читать все новости можно будет на Главреде.