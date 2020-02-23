"Спасибо, под*очил": "сочная" Кищук засветила соски в микротопе

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Российская певица Катя Кищук свела с ума своих поклонников. Девушка поделилась фото, на котором топ едва прикрывает ее упругую, сочную грудь.

Катя Кищук на фото предстала в экстравагантном топе с завязками, который не смог скрыть даже соски певицы от любопытных глаз фолловеров в Instagram, черные трусы и колготки.

"I’m so messy (Я такая грязная, - ред.)", - подписала свое фото певица.

Подписчики бурно отреагировали на новое голое фото Кищук: "Я хочу от тебя детей", "На ночь пацанам", "У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так!", "Спасибо, под*очил", "Катюша что ты творишь?", "Как всегда шикарна", "Это законно быть такой шикарной", "Катя, немного запалить сосок", "Как всегда п*здатая", "Сочная" и другие.

Как ранее сообщал Главред, российская певица Катя Кищук засветила свои прелести в прозрачном белье