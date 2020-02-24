Голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе

Репяхова Екатерина / Instagram

Пиарщица Виктора Павлика, с которой он стал встечаться, Репяхова Екатерина опубликовала свое обнаженное фото из душа, и решила поднять вопрос о разнице в возрасте с Виктором Павликом.

Репяхова Екатерина показала голые грудь и попу в Instagram, и призналась в любви Виктору Павлику.

"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа. И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", - пишет она.

На фото Репяхова Екатерина принимает душ совершенно голая, повернувшись вполоборота к фотографу, демонстрируя ягодицы, и юную грудь.

Репяхова Екатерина зарисовала голую грудь, и попыталась прикрыть попу, но не особо старалась, больше внимания уделив посту и комментариям под ним.

Репяхова Екатерина / Instagram

Хотя многие просто высказывали свое восхищение формами Репяховой Екатерины, в комментариях под фото произошел настоящий "бой"

"Только истинной львице абсолютно все равно, что говорят о ней драные кошки и пищат облезлые мышки.В любви есть только двое!Нет других сюжетов!Не стоит принимать всерьёз все,что пишут!", "Катюша,фигура супер!желаю вам с ВП до 100 лет в любви и гармонии жить,завистникам на зло", "Вы знаете,смотрю вот много пар с разницей в возрасте,Полина Диброва ит.д.одно смущает почему вы не любите слесаря сантехника,рабочего на заводе,а публичных старых дядь которые,без пяти минут импотенты?Зато с деньгами?!Не противно жить и рожать детей,без любви,а ради того чтоб уцепиться за его кошелек и потом шантажирлвать ребенком?!", "вы знаете, смотрю много безликих страничек, без фото и имени и думаю, ну неужели им нечем заняться. Неужели нет своих? Рекомендую прочесть последний абзац этого поста, а желательно раз так 10))", "если честно, мне абсолютно все равно какие барышни чем занимаются. Вы только представьте сколько миллионов человек живет на Земле, и какое мне дело до них всех. По любви, не по любви)) лично мне есть о чем думать и чем заниматься))) лишь бы никто не убивал друг друга, мир был на Земле. А все остальное не имеет никакого значения, для меня.", "Катюша,вы тут правы полностью,лично вам я желаю счастья!А что касается остальных это личное дело каждого кому с кем жить,и т.д.", знаете,если бы в любви все было бы настолько просто.", - пишут в комментариях.

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