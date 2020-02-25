Дочь Потапа в прозрачном белье заинтриговала пикантным фото

Наталья Горовая, первая дочь бывшей жены Потапа показала откровенное фото, и взбудоражила сеть.
22-летняя Наталья Горовая решила посоветоваться с поклонниками по поводу своего цвета волос, и чисто случайно, показала голую грудь, прикрытую прозрачным бельем.
Наталья Горовая поделилась пикантным фото в своем Instagram.
"А может быть я рыжик?", - пишет она под фото.
На снимках она снимает сама себя в зеркале, демонстрируя юную грудь, обхваченную прозрачной тканью.
На одном фото, где по идее виднелись бы соски, Горовая замазала изображение. Также, на одном фото у нее розовые волосы, а на другом - рыженькие. Но это все не избавило ее от горячих комментариев от подписчиков.
"Красивая очень", "С рыжим огонь вообще", "Рыжий цвет - огонь", "Ты всегда красивая", "Наташечка - няшка-симпотяшка, тебе все идет Наташка", "Не. Розовинка", "Красоточкааа", "Блонд верни, пожалуйста", "Как можно быть такой красоткой. Безумно милая", "Папе и маме скажи спасибо за такую милашку", "Скажи адрес, и я помогу наклеить белую полоску", "Вообще без лифчика пойдет", - пишут в комментариях.
Ранее голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе