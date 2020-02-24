Наталья Горовая в прозрачном белье заинтриговала пикантным фото

Наталья Горовая / Instagram

22-летняя Наталья Горовая решила посоветоваться с поклонниками по поводу своего цвета волос, и чисто случайно, показала голую грудь, прикрытую прозрачным бельем.

Наталья Горовая поделилась пикантным фото в своем Instagram.

"А может быть я рыжик?", - пишет она под фото.

На снимках она снимает сама себя в зеркале, демонстрируя юную грудь, обхваченную прозрачной тканью.

На одном фото, где по идее виднелись бы соски, Горовая замазала изображение. Также, на одном фото у нее розовые волосы, а на другом - рыженькие. Но это все не избавило ее от горячих комментариев от подписчиков.

Наталья Горовая / Instagram

Наталья Горовая / Instagram

"Красивая очень", "С рыжим огонь вообще", "Рыжий цвет - огонь", "Ты всегда красивая", "Наташечка - няшка-симпотяшка, тебе все идет Наташка", "Не. Розовинка", "Красоточкааа", "Блонд верни, пожалуйста", "Как можно быть такой красоткой. Безумно милая", "Папе и маме скажи спасибо за такую милашку", "Скажи адрес, и я помогу наклеить белую полоску", "Вообще без лифчика пойдет", - пишут в комментариях.

Ранее голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе