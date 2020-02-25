"Шикарная мамочка, вульгарненько": Снежана Бабкина показала грудь

Снежанна Бабкина / Instagram

Жена знаменитого украинского исполнителя Сергея Бабкина Снежана показала фото без белья, и взбудоражила сеть.

Снежана Бабкина топлес сверкнула грудью и показала сочные ягодицы и татуировки по телу в Instagram.

"Мои Мальдивы. Понедельник. Первый лунный день. Я- ребёнок понедельника. Понедельник-День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax", - пишет она под фото.

На снимке Снежана позирует топлес в шортиках, которые она закатала повыше, демонстрируя соблазнительные формы и и татуировку на бедре.

Снежана Бабкина / Instagram

"Извините, но как то вульгарненько для Мамочки троих деток", "Ваше убеждение. Не моё", " оочень вульгарно,ага...нужно в скафандре фото выкладывать", "уточни, может с 6 и можно. Сделаешь скрин и будешь ссылаться на салон носков, мол, одобрили все ок", "Вульгарного абсолютно ничего.Все эстетично и прекрасно,женственно,нежно", "Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово", "Снежана я вами восхищаюсь и вашей фигуре особенно. Вы молодец", "Шикарная мамочка троих замечательных деток!", "Фото супер", "Так мило. Да себе нужно любить,баловать. Классная", "Красавица!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?", "мало того, что он сфотографировал, так ещё и обработал её", "Супер мамочка!!! Вот как надо выглядеть!!!!Пускай завидуют молча те.кому показалось вульгарненько!!", - пишут в комментариях.

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