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Жена Морозюка без белья игриво засветила грудь

25 февраля 2020, 07:15

Соблазнительная жена бывшего футболиста Динамо Николая Морозюка Ирина показала мастер-клас по танцам и засветила голую грудь.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Блогер Ирина Морозюк похвалилась шикарной фигурой и пикантными фото на свадьбе друзей на выходных.

Ирина Морозюк устроила танцы, и засветила грудь, которая выскочила из ее наряда.

Ирина Морозюк на выходных была приглашена на свадьбу к друзьям, и отлично провела время. Она записала, как танцевала и позировала для смешных фото для фотографа.

Кроме того, Морозюк показала, что под ее брючным костюмом нет белья, и продемонстрировала, как ее грудь может легко выпрыгнуть на волю.

На других кадрах видно, как грудь Ирины Морозюк почти оголялась, выпрыгивая на свободу из тесного наряда во время танцев.

Ранее жена Сергей Бабкина Снежана показала грудь на пикантном фото топлес.

спорт футбол новости шоу бизнеса Николай Морозюк Ирина Морозюк
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