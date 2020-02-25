"Спасибо, кончила": Яна Кошкина топлес завела интимным фото

Яна Кошкина / Instagram

Яна Кошкина публично оголила грудь, и завела своих поклонников горячим фото.

Актриса с пышными формами решила порадовать своих любимых подписчиков откровенным фото без белья.

"Дорогие мужчины, от всей своей большой души, поздравляю Вас с праздником!!!", - пишет Яна Кошкина, забыв при этом, что 23 февраля уже прошло.

На фото Яна Кошкина прикрыла бедра только кусочком ткани обнажила шикарный бюст. Она сексуально повернулась, и слегка прикрыла грудь рукой, вызывающе смотря в камеру.

Яна Кошкина / Instagram

"Где соски?)", "сиськи без сосков", "силиконовые соски ещё не придумали", "Душа у тебя реально большая!", "У тебя две красивые души, ты мечта каждого мужчины! Спасибо!", "Можно было не прикрывать грудинки, это же красиво", "Вот это сиськи)", "Спасибо, кончила",- пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Вера Кекелия обнажилась в пикантной фотосессии, чтобы показать, что она беременна.