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"Что за дикий секс?": Jerry Heil засветила грудь на пикантном фото

26 февраля 2020, 03:36

Певица Jerry Heil постаралась не делать из себя "сексуальную кошечку", но все равно взбудоражила сеть откровенным фото.

Jerry Heil
Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil показала пикантное фото, и вызвала возбуждение среди поклонников соблазнительной грудью.

Певица Jerry Heil разделась на откровенных фото в Instagram.

"Oops. На тій зйомці мені ТАК ВАЖЛИВО БУЛО не корчити з себе сексі кішечку і в той же час не боятися зняти одяг і позувати. Яка є..Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили? А помітили, що у людей, які за волею обставин живуть в більш теплому кліматі і носять менше одягу, і комплексів щодо тіла менше? Чисто спостереження...Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат з задоволенням. Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве! Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували "прикрасою" сухій куриній грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПП пабліки вк..Я перевірила на собі багато "модних" трендів! Саме тому, не зважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це "не мій контент", я його робитиму. Тому що я про відкритість . Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно — одяг душі. А який одяг - такий настрій, помічали? Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду.Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу "до-після", багато хто здивується. Хочете фото?", - пишет Jerry Heil.

На фото Jerry Heil в крошечном желтом купальнике позирует в ванной комнате или в бассейне. На фото она покрасовалась не только стройными ножками и сексуальной фигурой, но и соблазнительной молодой грудью.

Девушка мечтательно смотрит в сторону, пока поклонники наслаждаются ее накачанным прессом и соблазнительными формами.

Jerry Heil
Jerry Heil / Instagram

Поклонники не смогли не отметить сексуальность фото, но каждый сделал это в меру своего понимания.

"Я на месте-сиськи в тесте", "Доска плоска и два соска", "Ти дуже гарна", "Что за дикий секс?", "Молодець! Пишаюся тобою!", "Я вважаю,що не потрібно чекати нагоди щоб вдягти щось гарне і не треба себе соромитись", "Повезет же твоему будущему парню.", "Тю, так Адам з Євою взагалі голяком бігали. Яна-Яна от же ж провокаторша", "Золота дівчинка) хай в тебе буде все добре", "Классные мини сиськи :)", "Яна ти нам подобаєшсь будь-яка і нам подобається будь-який контент", - пишут в комментариях.

Ранее Яна Кошкина топлес завела интимным фото.

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