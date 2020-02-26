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София Ричи топлес снялась для эротической рекламы

26 февраля 2020, 06:29

Американская модель София Ричи снялась голенькая в откровенной фотосессии, которая стала рекламой для известного бренда.

София Ричи
София Ричи / Instagram

21-летняя София Ричи после сотрудничества с Chanell, Elle, Vanity Fair, одежды от Мадонны и других брендов, обнажилась для рекламы Rolla's Jeans. Логично представить, что София Ричи позировала топлес и даже босиком в одних только джинсах.

Новые фото топлес Софии Ричи в сеть опубликовала знаменитая фотограф Саша Самсонова, с которой София Ричи делала эту фотосесию.

На новых фото София Ричи топлес и босиком позирует в голубых джинсах с высокой посадкой. На фото София Ричи стоит, отставив ногу, демонстрируя, как джинсы обтянули ее сексуальную попку, а рукой пытается прикрыть грудь, а на другом фото София Ричи без белья засветила не загорелую грудь. София Ричи сидит так, чтобы согнутые колени прикрывали грудь, но все равно видно контраст ее загорелой фигуры и белоснежной кожи груди.

Поклонникам очень понравились фото, хоть на фотографа подписано не так много людей. В комментариях написали много комплиментов Саше Самсоновой и Софии Ричи.

Остальные фото где София Ричи топлес опубликованы в Instagram брэнда - на них София Ричи меньше скрывает грудь, стоит близко к камере, так, чтобы все смогли заценить ее сочные округлости, лежит на спине, демонстрируя стройную фигурку. На последнем фото София Ричи сидит на полу, вытянув ноги, и не особо скрывает грудь, прикрыв ладонями только соски.

  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram
  • София Ричи топлес Instagram

София Ричи - младшая дочь знаменитого певца 80-х и 90-х Лайонела Ричи, обладателя Грэмми, который может похвастаться, что все его 13 синглов попали в лучшую десятку Billboard 100.

Ранее Jerry Heil засветила грудь на пикантном фото

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