Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса

Евровидение отменяют из-за коронавируса / GettyImages

Коронавирус может угрожать проведению Евровидения 2020, из-за чего конкурс могут перенести на другую дату или отменить.

О перспективах проведения Евровидения в условиях вспышки короновируса объяснил нидерландскому изданию AD ведущий вирусолог Аб Остерхаус.

По мнению Аб Остарнхауса, если в течении пары месяцев коронавирус не удастся побороть, проводить Евровидение 2020 в Роттердаме нецелесообразно.

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - говорит он.

У доктора Остернхауса большой опыт работы с вирусами, которые передаются от животного к человеку, и он не отрицает, что раз в Европе появились больные коронавирусом, то и до Нидерландов болезнь скоро дойдет.

На фоне распространения коронавируса, уже был досрочно завершен Венецианский карнавал, под угрозой отмены летняя Олимпиада в Токио и формула Гран-при Формула-1 в Китае.

Ранее коронавирус появился в Румынии, Австрии, Хорватии, Греции и Испании. А в Италии больные появляются в особо больших количествах.