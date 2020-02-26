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Грудастая порноактриса-"мамочка" порадовала фанов сексуальными фото

26 февраля 2020, 20:40

При виде Авы Аддамс, право слово, само собой вырабатывается сексуальное возбуждение.

  • Ава Аддамс (Ava Addams) Instagram
  • Ава Аддамс (Ava Addams) Instagram
  • Ава Аддамс (Ava Addams) Instagram
  • Ава Аддамс (Ava Addams) Instagram
  • Ава Аддамс (Ava Addams) Instagram

Ава Аддамс (Ava Addams, настоящее имя Александра Руа, дата рождения - 16 сентября 1979 года, Гибралтар, Великобритания) — американская порноактриса французского происхождения.

Со стороны матери у Авы есть испанские корни, а по отцу — итальянские. Вместе с семьей еще ребенком переехала в Хьюстон (Техас, США). В детстве работала моделью и актрисой.

Повзрослев, работала фотомоделью для эротических журналов, в том числе снималась для Playboy. С 2008 года Аддамс начала свою карьеру в порно. Сперва снималась в сольных и лесбийских сценах. Первой съемкой для Аддамс была сцена с Молли Кавалли для сайта Big Tit Moms. А летом 2010-го начала сниматься в гетеросексуальных сценах. 

По состоянию на 2020 год Ава Аддамс снялась в 583 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее красотка-порноактриса Дэни Дэниелс побаловала фанатов тугим телом в белье. До этого польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть свои соблазнительные фото топлесс.

Порноактриса порно порнозвезда
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