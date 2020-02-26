"Без яиц и молока писька будет коротка": Седокова разделась на пикантном фото

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова поделилась откровенным фото и рассказал о своем новом опыте с похудением. Она поведала о новых анализах, которые недавно проходила, и сдобрила все пикантным пляжным фото в Instagram.

"Сейчас или никогда. И вы нужны мне. Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу) Итак есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь. Итак мой вердикт - мне категорический нельзя яйца и молочные продукты. Я, человек обожающий все что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю да пусть, что я без яичницы не переживу. Но яйца содержаться везде!!! От лапши до круассанов! Итак я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! Только нам нужно: 1.Придумать хештег. Жду преложения в комментах. 2.Понять как разыграть мой приз - Абонимент в один из лучших СпортКлубов вашего города на месяц победительнице. Как будем выбирать пишите в комментах . Каждый день я буду публиковать полезные рецепты и много таких же полезных знаний. Итак кто со мной за совершенным для себя телом? Ставьте сердечко и отвечает на вопросы", - пишет она.

На фото Анна Седокова позирует в белом бикини с рюшками и крошечными трусиками-ниточками на пляже на лежаке под зонтом, выствив вперед одну ножку. Образ довершают отлично подобранные солнцезащитные очки.

Анна Седокова / Instagram

"В Алко яиц нет) можно хряпнуть думаю)", "#нетрогайяйца во имя святой минералки, кефир!", "Как называется анализ ?", "доброе утро и хорошей недели прекрасная принцесса", "Я уже начала пару дней назад", "#безяицимолокаписькабудеткоротка", "хуеюсанютой", "седокова_вспорте", "неделязазож", "аПОХУдеемДЕТКА худеемДЕТКА", "седоковабезяиц", "седоковабезяицпроживёт", "Я с вами", - пишут в комментариях.

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