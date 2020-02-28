"Писю побрила": Экс-Nikita засветилась на откровенном фото

Анастасия Кумейко / Instagram

Певица Nana, бывшая солистка Nikita показала пикантное фото в наряде с голой грудью.

Анастасия Кумейко опубликовала пикантное фото в Instagram.

"Пусть ваш чудесный четверг начнётся с этой фотографии", - пишет Анастасия.

На фото Настя присела на одно колено в черном цельном купальнике с сеточкой спереди на купальнике, который демонстрирует ее шикарный бюст, который еле вмещается в купальник.

Анастасия Кумейко / Instagram

Образ Анастасии очень понравился поклонникам, и они поспешили написать массу комментариев.

"Писю побрила сидите", "А где шпагат?", "Загар будет в клеточку", "Долой скромные фото! Когда начнется демонстрация прекрасной попы?)", "Вабще пушка", "Сетка на купальнике портит грудь", - пишут в комментариях.

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