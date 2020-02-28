"Писю побрила": Экс-Nikita засветилась на откровенном фото

Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко показала фото в сексуальном купальнике.
Певица Nana, бывшая солистка Nikita показала пикантное фото в наряде с голой грудью.
Анастасия Кумейко опубликовала пикантное фото в Instagram.
"Пусть ваш чудесный четверг начнётся с этой фотографии", - пишет Анастасия.
На фото Настя присела на одно колено в черном цельном купальнике с сеточкой спереди на купальнике, который демонстрирует ее шикарный бюст, который еле вмещается в купальник.
Образ Анастасии очень понравился поклонникам, и они поспешили написать массу комментариев.
"Писю побрила сидите", "А где шпагат?", "Загар будет в клеточку", "Долой скромные фото! Когда начнется демонстрация прекрасной попы?)", "Вабще пушка", "Сетка на купальнике портит грудь", - пишут в комментариях.
Ранее Алина Гросу занялась сексом в машине в новом клипе Арестован