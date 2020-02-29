"Попа Насти всем подарит страсти": DJ NANA показала сочный "мегаорех"

Анастасия Кумейко / Instagram

Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, показала пикантное фото из Тайланда.

Настя Кумейко выставила упругий зад на откровенном фото в Instagram

"Все в курсе, что сегодня пятница? Или кто-то забыл", - пишет она.

На фото Анастасия стоит спиной, демонстрируя оттопыренную попу, которую выгодно подчеркивает бикини. крошечное бикини впивается в тело, особо выгодно демонстрируя сочные формы.

Анастасия Кумейко / Instagram

Поклонники не смогли удержаться от комплиментов Анастасии.

"Попа Насти в Инсторгам нам всем подарит страсти", "Шикарная задница", "Мегаорех", "Красотуля!", "Пятница-развратница", "Вкусняшка", - пишут в комментариях.

Ранее молодая жена Петросяна отправила ему сексуальное послание.