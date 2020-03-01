Скандальная дочь Стивена Спилберга угодила за решетку - причина

Дочь известного режиссера арестовали за домашнее насилие.
Скандальная дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которой стукнуло всего лишь 23 года, была арестована в шесть утра в субботу, 29 февраля.
Арест состоялся в городе Нэшвилл в штате Теннеси. Задержание девушки подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков, сообщает Fox News.
"Это правда", — сказал Панков. Он отметил, что инцидент был "недоразумением" и никто не пострадал.
В то же время, мужчина не стал раскрывать детали произошедшего. По его словам, дочь Спилберга в порядке.
Также в полиции округа Дейвидсон подтвердили, что Микаэла арестована по обвинению в домашнем насилии. Девушка была задержана на 12 часов.
Ранее Главред писал, что Микаэла также заявила, что официально уходит в порно индустрию. Она уже подготовилась официально сотрудничать с PorhHub, пишет The Sun.
"Для меня это позитивный, дающий мне некий контроль над своей жизнью, выбор. Я поняла, что нет ничего стыдного в том, чтобы быть очарованной этой индустрией, я хочу делать осознанные и безопасные вещи по обоюдному согласию", - сказала Микаэла.
Она планирует сниматься только соло - из уважения к своему жениху 47-летнему Чаку Панкоу, получить лицензию на стриптиз, и дополнять свою работу экзотическими танцами.