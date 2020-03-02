"Огромная дилда в письке": "главная пися королева" Maruv засветила сочное тело

Maruv / Instagram

Певица Maruv вызвала жаркие споры в комментариях новым откровенным фото в розовом наборе эротического белья.

Maruv засветила сочные женские формы под крошечными трусиками ниточками в Instagram.

"Уже в эту пятницу Шлакоблочина выйдет в свет", - пишет Maruv

На фото Maruv похвасталась сексуальной попкой обтянутой розовыми кружевными трусиками с поясом для чулков и специальной дырочкой сзади. При этом на фото она держится руками за ягодицы, и поклонники обратили внимание на маникюр - он такой же, как последнее время на других фото и видео с Maruv, из-за чего и решили, что владелица симпатичных форм - именно певица. Другие же приметила на фото некие особые интимные подробности, которыми поспешили поделиться.

Maruv / Instagram

На новом аккаунте уже больше фотографий разной крупности плана.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники в целом восприняли позитивно откровенные фото Maruv, написав большей частью одобрительные комментарии.

"Сельские киски, в зоне не прополотой ридиски", "Ну, это уже вообще! Ты что, киска? До такой степени эпатаж уже слишком!", "это ужас какой-то, а не творчество... что дальше, порно?! Жесть... отписка", "П*здец, куда мы катимся?(((",

"Это ее жопа. Посмотрите на маникюр на предыдущих фотках и на этой. Они совпадают", "Трек, навепне, буде, як завжди, крутим, але така відвертість - це не круто, перепрошую(", "Ну, это что-то уже из клипов Линдерманна!))", "Это, часом, не Анюты станок?))",

"Можно спросить, чья киска?", "Уляля, будем ждать", "Сила? Она типа мощная? Подкачанная?",

"Если не будет огромного дилда в письке - тогда не интересно", "О, Боже", "Думала, реклама белья, или очередного аккаунта с секс гайдами",

"Марув, ты шикарна во всем, что ты делаешь! Самая главная пися королева! Продолжай доминировать своей сексуальностью. Любим тебя! Ты прекрасна и душой и телом", Господи, идиотизм", "Вот, некоторые закудахтали-то, пройдите мимо отсюда, мужскому полу все по кайфу", "Нам всем дадут по трусикам в эту пятницу",

"Ну ве, п*зда (в прямом смыссле, кстати)", "Трусики тут лишние", "Это уже перебор", "Бляо-ть!", "Ну, вот это отвратительно уже",

"Сладенькая!!!", "А никого не смущают грязные трусы?", "Все летит в П...у",

"Оу май, ты мне еще больше начинаешь нравиться", "Чет я залипла", "По ногтям же видно, что Марув это) Что вы не внимательные такие)", "А где задница?", "Шо это за трешняк???",

Ранее DJ NANA показала сочный "мегаорех" и завела сеть.