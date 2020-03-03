Эксцентричная актриса топлес засветила розовые соски на сэлфи в зеркале

Белла Торн / Instagram

Бывшая актриса Disney Белла Торн уже давно не девочка, и время от времени балует своих поклонников откровенными фото.

Белла Торно показала грудь и засветила розовые соски в Instagram на следующий день после хорошей вечеринки.

"Прошлой ночью было грубо;) Кто еще так проснулся", - пишет она, намекая на то, чем она занималась вечером.

На фото Белла Торн позирует топлес, показывая верх голой груди, и крутится перед зеркалом. При этом девушка небрежно засветила розовый ареол вокруг соска на нескольких фото - на одном края снимка камеры опустились слишком низко, а на другом она решила прикрыть грудь рукой, но что-то пошло не так, и вместо этого она засветила ее еще больше.

Белла Торн / Instagram

Белла Торн / Instagram

Белла Торн / Instagram

Белла Торн / Instagram

Некоторые поклонники и подписчики заметили это и стали писать ей в комментариях. Впрочем, Instagram не посчитал это нарушением правил сообщества, и не стал блокировать фото.

Белла Торн давно известна эпатажным поведением и любовью к откровенным фото. В 2019 году, когда хакеры взломали ее соцсети и угрожали выложить ее голые фото, чтобы избавиться от шантажа, она сама слила в сеть эти фото, и написала вдохновляющий пост о силе воле, самооценке и необходимом отношении женщин к подобному шантажу.

Ранее "главная пися королева" Maruv засветила сочное тело на развратном фото.