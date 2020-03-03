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"Жестко трахать": опытная порно модель без трусиков отправила интим-видео Линдеманну

3 марта 2020, 17:14

Российская порно модель и звезда Дом-2 Елена Беркова взбудоражила сеть откровенным признанием, обращенном к фронтмену Тиллю Линдеманну.

Елена Беркова
Елена Беркова / Instagram

Опытнейшая актриса кино для взрослых Елена Беркова записала секс-ролик для фронтмена групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдемана.

Елена Беркова в БДСМ-наряде поиграла с кнутом и показала дряблое тела в Instagram.

"Добрый вечер, хер Линдеманн! Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения - плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать за это. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше. Я тебя буду жёстко трахать, и ты будешь умолять меня не останавливаться!", - заявила Елена Беркова.

Беркова на фото позирует в прозрачном лифчике и кожаной упряжке без трусиков. Беркова взяла плеть из секс-шопа, кожаные наручи и цепь, и начала сексуально позировать и выгибаться, как делала это в своих первых фильмах. 

Елена Беркова
Елена Беркова / Instagram
Елена Беркова
Елена Беркова / Instagram
Елена Беркова
Елена Беркова / Instagram

При этом подписчики оценили обращение Берковой, написав свои комментарии.

"Уже стала как корова, не секси)", "Ебать она стремная стала", "Старушка дней моих суровых", "Может меня накажешь вместо него!!)))Читайте такжеNa chui - Тилль Линдеманн представил дебютный клип матерной группы Я тоже буду умолять не останавливаться))))", "Мда. Беркова ах*ена и сейчас. Мадам. Неужели вы и в 70, будете такой же *бабельной мадам?) глубокое уважение к вам и вашему творчеству. Подари футболку с автографом :)", "У нее ноги разные", "*бать-колотить , пиздец Линдеманну !!! Секс-бомба !!! Респект !!!", "Лена, что же ты с нами делаешь... Разве можно так... Сердце чуть не выпрыгнуло", "Лена огонь", "Жесть", - пишут в комментариях.

Ранее Анита Луценко в трусиках примерила БДСМ-упряжь и взбудоражила сеть

Елена Беркова новости шоу бизнеса порно Тилль Линдеманн
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