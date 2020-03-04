"Милфа": голая Бочкарева показала, что делает в ванной на интимном фото

Наталья Бочкарева / Instagram

Звезда сериала Счастливы вместе Наталья Бочкарева полностью разделась в своей ванной в гостиннице.

Наталья Бочкарева показала пикантное фото в ванной с пеной в Instagram.

"Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!⠀В завершение чудесного вечера отдельную благодарность за возможность отдохнуть после рабочего дня хочу выразить потрясающему отелю. Быть у вас в гостях чистый кайф. Номера и приём на высшем уровне! Очень-очень рекомендую! Доброй ночи, мир", - пишет Бочкарева.

На фото Бочкарева голая лежит в ванной, немного привстав, так что в зеркале сзади видно ее голую спину. Руками и пеной она пытается прикрыть голую грудь, а под водой и пеной у нее проглядываются обнаженные линии тела.

Наталья Бочкарева / Instagram

"Пенная вечеринка удалась", "Ну зачем ты выставляешь такое рыбанька?", "Ох Наталья, вы же такая шикарная женщина, что с ума сойти можно и не скоро вернуться. Доброй ночи всем всем всем", "Милфа", "Натаха, ты шикарная", "Ух какая )", "Сладкая какая", "Вот это спокойной ночи", - пишут в коммекнтариях.

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