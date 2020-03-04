Актриса Вечернего Квартала засветила упругую грудь в зеркале

Валерия Товстолес / Instagram

Актриса из Женского квартала Валерия Товстолес показала сексуальную фигурку на фото и видео перед своим любимым массажем.

Валерия Товстолем засветила упругую грудь в крошечном купальнике в Instagram.

"Почти Бали". Не зря показываю свои телеса, делают зарядку и конечно же хожу на гидромассаж. Это очень интенсивный массаж в огромной ванной. Снимает отёки, предотвращает появление целлюлита, снимает спазмы и все это очень приятно, так как вода смягчает ощущения и вы расслабляетесь.Это моя любимая процедура, если все надоело и хочется на острова. Приходишь, и отдых обеспечен", - пишет Валерия Товстолес.

На фото и видео, которые она записывала на телефон в зеркале, Товстолес показывает свою стройную фигурку в крошечных трусиках и купальнике, который не скрывает ее грудь, а демонстрирует упругие округлости всем.

Валерия Товстолес / Instagram

Валерия Товстолес / Instagram

Кроме того, девушка снимала себя на видео, показывая, как готовится и получает массаж в ванной, и потом нежится в режиме джакузи.

Валерия Товстолес / Instagram

Валерия Товстолес / Instagram

Напомним, Валерия Товстолес - актриса Женского и Вечернего Квартала Студии Квартал 95. Также появлялась в Лиге Смеха. Ее номер официантки топлес в 2019 стал легендарным. Также она записывает свой блог и выкладывает его в Youtube.

Валерия Товстолес родилась 11 апреля 1995 года, родом из Сумской области, но жила,училась и работала в Днепре. Работала моделью, и выходила на подиум с Ириной Шейк, уже после переезда в Киев. В 2016 году приняла участие в Лиге Смеха, потом вошла в команду Елены Кравец - Женский Квартал. После этого появлялась в других проектах Студии Квартал 95.

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