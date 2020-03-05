Жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини

Ольга Гусева / Instagram

Жена футболиста Олега Гусева, который когда-то играл в Динамо, Ольга Гусева завела сеть горячими фото.

Ольга Гусева завела сеть горячими фото в Instagram.

"Всем добрый вечер , а пост для вас я подготовила на тему утренних ритуалов :1. вакуум, наули по 3-4 мин, иногда 5 мин кручу хула-хуп. 2. Растяжка минут 5, массаж кожи головы, гимнастика для лица все это тоже минут 53. Умывание и тд. Личная гигиена. 4.Стакан тёплой воды натощак, затем, стакан аодзиру (японская штука для иммунитета, Гугл в помощь, пью уже где то неделю, очень довольна), затем, ещё стакан воды (много много пью натощак!!!). Надеюсь вам было интересно, если есть вопросы , не стесняйтесь задавать их в комментариях, я с радостью отвечу", - говорит она.

На фото Ольга Гусева позирует в черном бикини на берегу моря. Крошечные трусики демонстрируют ее сочные ягодцы, а повязка вместо лифчика едва удерживает грудь от выпрыгивания.

Ольга Гусева / Instagram

Поклонники завалили ее комплиментами и вопросами о том, как лучше выполнять ее упражнения и процедуры.

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