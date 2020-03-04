Порнозвезда завела фанатов сочными прелестями на пикантных фото

Делла Дейн (Della Dane, дата рождение - 6 июня 1984 года, Портленд, штат Орегон, США) — американская порноактриса и эротическая модель.

Она выросла в соседнем с Портлендом городом Бивертон, расположенном в округе Вашингтон. Причем воспитывалась в консервативной христианской общине и получила среднее образование на дому. Некоторое время работала секс-терапевтом в Лос-Анджелесе. Однако затем начала подыскивать другую работу ради нового заработка.

Дейн стала эротической моделью и стриптизершей в клубе в районе Ван-Найс в долине Сан-Фернандо. Именно там она познакомилась с людьми из порноиндустрии, которые и предложили ей поучаствовать в кастингах. Дебютировала Дейн в порно в 30-летнем возрасте. Она снималась в порнофильмах для таких популярных студий - Evil Angel, Archangel, Mile High, Pornstar Platinum, Burning Angel, Aziani, Alpha Females, Manyvids.

По состоянию на 2020-й Делла Дейн снялась в 52 порнофильмах и порнороликах.

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