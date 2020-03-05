Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила, что они с Орландо Блумом ждут ребенка трогательным клипом.
Кэти Перри беременна в 35 лет, и спешит похвастаться этим в своем новом клипе Never Worn White.
Кэти Перри беременна от 43-летнего Орландо Блума.
В новом клипе Кэти Перри очень эмоционально поет, примерив два образа - в белоснежном белом платье стоя на фоне окна и в наряде из цветов, сидя на целой цветочной горе.
Однако, в конце видеоролика, Кэти Перри полностью преображается - она снялась без белья в прозрачном платье, которое прикрыло ее грудь, но при этом продемонстрировало округлый живот - девушка явно уже на втором триместре.
Для американской певицы это первый ребенок, в то время как Орландо Блум воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.
Katy Perry Never Worn White - смотреть онлайн новый клип:
Katy Perry Never Worn White перевод песни
[Никогда не носила белый]
И небо, где мы могли быть вдвоем,
Я стояла на краю любви,
Но никогда не делала прыжок.
И ты снял мою броню
И сделал это деликатно
И я отпустила свою охрану
Чтобы показать вам, что находится внизу
Слава Богу, что ты был человеком, чтобы прийти
Ответь на молитвы моей мамы
Ты задал вопрос, я ответила – Да,
Но я боюсь.
Потому что я никогда не носила белое,
Но я хочу сделать это правильно
Да, я хочу попробовать с тобой.
Нет, я никогда не носила белое
Но я стою сегодня здесь вечером
Потому что я хочу сказать "я это делаю"
я делаю
Увидимся через 60 лет с полноценным генеалогическим деревом (я это делаю)
Дай мою кровь, пот и слезы, чтобы понять нашу судьбу (я это делаю)
Потому что любовь – это минное поле, давайте возьмем эту войну, дитя (я это делаю)
Потому что в конце всего этого я выбираю тебя, а ты выбираешь меня (я это делаю)
Теперь потанцуем друг с другом (танцуйте между собой)
Смешайте все наши цвета
Это так легко сдаться
Когда ты в конце концов найдешь навсегда.
Нет, я никогда не носила белое, нет,
Но я хочу попробовать с тобой
Да, я никогда не носила белое
Но я хочу сделать это правильно
Потому что ты действительно хочешь сказать "я это делаю"
Потому что я
О, я делаю, да, да
я делаю
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