Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность

Кэти Перри / Youtube

Кэти Перри беременна в 35 лет, и спешит похвастаться этим в своем новом клипе Never Worn White.

Кэти Перри беременна от 43-летнего Орландо Блума.

В новом клипе Кэти Перри очень эмоционально поет, примерив два образа - в белоснежном белом платье стоя на фоне окна и в наряде из цветов, сидя на целой цветочной горе.

Однако, в конце видеоролика, Кэти Перри полностью преображается - она снялась без белья в прозрачном платье, которое прикрыло ее грудь, но при этом продемонстрировало округлый живот - девушка явно уже на втором триместре.

Кэти Перри беременна / YouTube

Для американской певицы это первый ребенок, в то время как Орландо Блум воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Katy Perry Never Worn White - смотреть онлайн новый клип:

Katy Perry Never Worn White перевод песни

[Никогда не носила белый]

И небо, где мы могли быть вдвоем,

Я стояла на краю любви,

Но никогда не делала прыжок.

И ты снял мою броню

И сделал это деликатно

И я отпустила свою охрану

Чтобы показать вам, что находится внизу

Слава Богу, что ты был человеком, чтобы прийти

Ответь на молитвы моей мамы

Ты задал вопрос, я ответила – Да,

Но я боюсь.

Потому что я никогда не носила белое,

Но я хочу сделать это правильно

Да, я хочу попробовать с тобой.

Нет, я никогда не носила белое

Но я стою сегодня здесь вечером

Потому что я хочу сказать "я это делаю"

я делаю

Увидимся через 60 лет с полноценным генеалогическим деревом (я это делаю)

Дай мою кровь, пот и слезы, чтобы понять нашу судьбу (я это делаю)

Потому что любовь – это минное поле, давайте возьмем эту войну, дитя (я это делаю)

Потому что в конце всего этого я выбираю тебя, а ты выбираешь меня (я это делаю)

Теперь потанцуем друг с другом (танцуйте между собой)

Смешайте все наши цвета

Это так легко сдаться

Когда ты в конце концов найдешь навсегда.

Нет, я никогда не носила белое, нет,

Но я хочу попробовать с тобой

Да, я никогда не носила белое

Но я хочу сделать это правильно

Потому что ты действительно хочешь сказать "я это делаю"

Потому что я

О, я делаю, да, да

я делаю

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