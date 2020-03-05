УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность

5 марта 2020, 11:17

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила, что они с Орландо Блумом ждут ребенка трогательным клипом.

Кэти Перри
Кэти Перри / Youtube

Кэти Перри беременна в 35 лет, и спешит похвастаться этим в своем новом клипе Never Worn White.

Кэти Перри беременна от 43-летнего Орландо Блума.

В новом клипе Кэти Перри очень эмоционально поет, примерив два образа - в белоснежном белом платье стоя на фоне окна и в наряде из цветов, сидя на целой цветочной горе.

Однако, в конце видеоролика, Кэти Перри полностью преображается - она снялась без белья в прозрачном платье, которое прикрыло ее грудь, но при этом продемонстрировало округлый живот - девушка явно уже на втором триместре.

Кэти Перри беременна
Кэти Перри беременна / YouTube

Для американской певицы это первый ребенок, в то время как Орландо Блум воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Katy Perry Never Worn White - смотреть онлайн новый клип:

Katy Perry Never Worn White перевод песни

[Никогда не носила белый]

И небо, где мы могли быть вдвоем,

Я стояла на краю любви,

Но никогда не делала прыжок.

И ты снял мою броню

И сделал это деликатно

И я отпустила свою охрану

Чтобы показать вам, что находится внизу

Слава Богу, что ты был человеком, чтобы прийти

Ответь на молитвы моей мамы

Ты задал вопрос, я ответила – Да,

Но я боюсь.

Потому что я никогда не носила белое,

Но я хочу сделать это правильно

Да, я хочу попробовать с тобой.

Нет, я никогда не носила белое

Но я стою сегодня здесь вечером

Потому что я хочу сказать "я это делаю"

я делаю

Увидимся через 60 лет с полноценным генеалогическим деревом (я это делаю)

Дай мою кровь, пот и слезы, чтобы понять нашу судьбу (я это делаю)

Потому что любовь – это минное поле, давайте возьмем эту войну, дитя (я это делаю)

Потому что в конце всего этого я выбираю тебя, а ты выбираешь меня (я это делаю)

Теперь потанцуем друг с другом (танцуйте между собой)

Смешайте все наши цвета

Это так легко сдаться

Когда ты в конце концов найдешь навсегда.

Нет, я никогда не носила белое, нет,

Но я хочу попробовать с тобой

Да, я никогда не носила белое

Но я хочу сделать это правильно

Потому что ты действительно хочешь сказать "я это делаю"

Потому что я

О, я делаю, да, да

я делаю

Ранее Lady Gaga выпустила клип на песню Stupid Love, который снимался полностью только на 11 айфон про.

Кэти Перри новости шоу бизнеса клип беременность
Сейчас вы просматриваете новость «Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:20
Синоптик предупредила, где 8 марта испортится погода
12:13
В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция Видео
12:10
В новой Золушке фею заменили на чернокожего фея-гея Видео
11:59
Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10
11:56
В Китае от коронавируса умер мужчина, которого посчитали излечившимся
11:45
"На чемоданах": эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары приехал "выписывать" Зеленский
11:20
Погода в Украине весной: народный синоптик дал подробный прогноз
11:17
Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность Видео
11:14
Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году Видео
11:10
Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса мнение
11:06
Уханьский вирус снова атакует: хворь зафиксировали в еще одной стране
11:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: серьезный навар и пагубная услада
10:59
В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая
10:54
Охота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти мнение
10:53
В Берлине Фонд Янковского и Госкино организовали ланч для продюсеров новости компании
10:17
В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус
10:10
"Мальчиков любит": в Сети распекли "обнюхавшегося ладана" протоиерея РПЦ
09:52
Жуткий китайский вирус: эксперт дал устрашающий прогноз
09:45
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
09:03
"Надо дать Героя Украины": только один "слуга народа" голосовал против Кабмина Шмыгаля
08:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
08:27
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
08:25
В военной части в РФ при странных обстоятельствах прогремел взрыв
08:16
Команда 1+1 Digital объявила о проведении 1+1 Digital Weekend в 2020 году
08:05
Эмма 2020 - как выйти из френдзоны, пошаговая инструкция Видео
07:48
Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные
07:15
Называл "резидентом": новый министр Немчинов активно троллил Зеленского
06:48
Мы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и борода мнение Видео
06:17
Жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини
05:55
"Молиться об оргазме и Христос как самец": священник пострадал за лекцию о сексуальности Видео
05:26
Мода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фото Фото
04:59
Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений Видео
04:49
Скушал и работу сердца нарушил: названо очень вредное печенье
04:12
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
03:43
Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию
03:01
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
02:32
Медики выяснили, чем опасна для здоровья работа по сменам
02:12
Опасные половые гастроли: топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами
01:52
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
01:43
Маникюр с принтом пениса: новый тренд в nail-арте, фото 18+ Фото
01:30
Эксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине
01:06
С лета 2020 года Египет вводит визы для туристов
01:03
Эксперт рассказала, какие грибы самые полезные
00:43
Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания Видео
00:28
5 марта – какой сегодня праздник: день Козельщанской Божией Матери Видео
00:15
"История потухла": украинка с собачкой из Китая шокировала заявлением
00:12
Бьющий по глазам соблазн: в Сеть выложили подборку яркой и пестрой эротики 18+ Фото
04 марта, среда
23:58
По образу фехтовальщицы Харлан создали куклу Бабри: зрелищные фото
23:29
Депутат от Слуги народа пояснил голосование против нового Кабмина Видео
23:28
Попытка номер два: когда Рада "решит судьбу" Рябошапки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять