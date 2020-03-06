Волочкова обзавидовалась: девушка Руслана Квинты в шпагате засветила сочную промежность без трусов

Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination

Украинская диджей Анастасия Кумейко DJ Nana показала откровенное видео в своем Instagram. На нем она плавает голышом в бассейне гостиницы в Пхукете в Таиланде.

"В четверг я всегда ожидаю пятницу", - написала она под фото.

На видео, которое снимали "из-за куста", Настя плывет по бассейну на желтом надувном круге совершенно голая, но на животе. Она старательно двигает ногами - раздвигает их в шпагате и сводит вместе. При этом, всем зрителям открывается просто незабываемое зрелище, от которого точно обзавидовалась бы Анастасия Волочкова.

"Без трусиков", "Интерестно уже посмотреть на пятницу". "Шикарное тело", "Шикарная", "Я бы сейчас прыгнул рядом бомбочкой", - пишут в комментариях.

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