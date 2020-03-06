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Волочкова обзавидовалась: девушка Руслана Квинты в шпагате засветила сочную промежность без трусов

6 марта 2020, 01:57

Бывшая NIKITA Анастасия Кумейко показала, как она голая плавает в бассейне, старательно раздвигая ноги.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination

Украинская диджей Анастасия Кумейко DJ Nana показала откровенное видео в своем Instagram. На нем она плавает голышом в бассейне гостиницы в Пхукете в Таиланде.

"В четверг я всегда ожидаю пятницу", - написала она под фото.

На видео, которое снимали "из-за куста", Настя плывет по бассейну на желтом надувном круге совершенно голая, но на животе. Она старательно двигает ногами - раздвигает их в шпагате и сводит вместе. При этом, всем зрителям открывается просто незабываемое зрелище, от которого точно обзавидовалась бы Анастасия Волочкова.

  • DJ NANA Instagram
  • DJ NANA Instagram
  • DJ NANA Instagram
  • DJ NANA Instagram
  • DJ NANA Instagram

"Без трусиков", "Интерестно уже посмотреть на пятницу". "Шикарное тело", "Шикарная", "Я бы сейчас прыгнул рядом бомбочкой", - пишут в комментариях.

Ранее жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини

Анастасия Кумейко новости шоу бизнеса
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