Shlakoblochina - Новая сила киски стремительно покоряет ютуб

Shlakoblochina / Instagram

Украинская певица Maruv выпустила первую песню из своего второго проекта - Shlakoblochina. Певица Анна Корсунь отметила, что проекты Maruv и Shlakoblochina - разные, и во втором она будет делать совсем уж провокационные вещи.

Новый трек вышел днем 6 марта в пятницу, и начал очень быстро набирать просмотры.

Новая песня войдет в мини-альбом Fatality. Текст новой работы достаточно пошлый, а на заставке к треку звезды показала свои обнаженные ягодицы в эротическом белье с поясом для чулков.

Shlakoblochina - новая сила Киски смотреть онлайн трек feat. Fearmuch:

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