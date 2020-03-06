Пошла по наклонной: в США девушка ушла от мормонов и стала порнозвездой - фото красотки

В США 30-летняя Эдди Эндрюс (Eddie Andrews) ушла из Церкви мормонов в порноиндустрию.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. По словам девушки, она решила покинуть религию из-за "чрезвычайного сексуального угнетения".

По словам Эндрюс, к Церкви мормонов она присоединилась в 17 лет. На ее счету был только один сексуальный опыт и решила отказаться от секса до вступления в брак.

Но в 2017-м таковое решение стало угнетать девушку. Она покинула церковь и пыталась стать актрисой в Калифорнии, но не преуспела.

Эндрюс начала подрабатывать как исполнительница экзотических танцев. Где и ее заметил один из агентов порноиндустрии.

К слову, по состоянию на 2020-й Эдди Эндрюс снялась в 37 порнофильмах и порнороликах.

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