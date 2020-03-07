"Секси шмекси": Настя Каменских без белья сверкнула грудью в прозрачном платье

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских снялась в весеннем номере мужского журнала XXl, на котором позировала без белья, и украсила обложку номера.

"Мне кажется, или на улице недостаточно жарко? Какой образ из горячей фотосессии для журнала XXL вам нравится больше? Пиши в комментарии", - подписала она свою фотосессию.

На фотографиях Настя Каменских позирует в белой рубашке без лифчика, завязав концы узлом, в прозрачном телесного цвета платье, под которым видно, что на певице совсем нет белья, а соски прикрыты швами платья, в черном облегающем боди в бассейне, кожаной юбке с разрезом сбоку и бюстгальтером из блестящих колец, а на последнем - в нежного цвета кофточке.

"Насть, ты очень секси шмекси, знай))", "О, Боже, все шикарные", "Все подобається))) Обожнююю Вас)))))", "А там разве нет фото ню?))", "А последний более романтичный и женственный!", - пишут в комментариях

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