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"Секси шмекси": Настя Каменских без белья сверкнула грудью в прозрачном платье

7 марта 2020, 07:09

Настя Каменских снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала и завела сеть.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских снялась в весеннем номере мужского журнала XXl, на котором позировала без белья, и украсила обложку номера.

"Мне кажется, или на улице недостаточно жарко? Какой образ из горячей фотосессии для журнала XXL вам нравится больше? Пиши в комментарии", - подписала она свою фотосессию.

На фотографиях Настя Каменских позирует в белой рубашке без лифчика, завязав концы узлом, в прозрачном телесного цвета платье, под которым видно, что на певице совсем нет белья, а соски прикрыты швами платья, в черном облегающем боди в бассейне, кожаной юбке с разрезом сбоку и бюстгальтером из блестящих колец, а на последнем - в нежного цвета кофточке.

  • Настя Каменских Instagram
  • Настя Каменских Instagram
  • Настя Каменских Instagram
  • Настя Каменских Instagam
  • Настя Каменских Instagram

"Насть, ты очень секси шмекси, знай))", "О, Боже, все шикарные", "Все подобається))) Обожнююю Вас)))))", "А там разве нет фото ню?))", "А последний более романтичный и женственный!", - пишут в комментариях

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