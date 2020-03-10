"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев

Телеканал Интер / УНИАН

Телеканал Интер на 8 марта показал трансляцию российского концерта с русскими звездами, которые отличились антиукраинскими высказываниями и поездками в оккупированный Крым. Об этом в своем Facebook пишет Анатолий Штефан, который ранее служил в 53 ОМБр и 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців ЗСУ.

"Следующим шагом нужно наверное обняться, извиниться и сделать совместный военный парад, который будет транслировать "Интер". Малоросы, одиннарот и мышебратья ликуют и пишут что я разжигаю ненависть, я ненависть не разжигаю, я бы расжёг что-то другое. В Международный женский день, 8 марта, на телеканале "Интер" транслировали концерт с российскими звездами, которые поддерживали оккупацию наших территорий и не только.Юбилейный концерт Михаила Гуцериева, где участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих звезд запрещен въезд в Украину, а некоторые открыто поддерживали агрессию России в Украине и аннексию Крыма", - объяснил он ситуацию.

"Ніззя забороняти і палити...треба отпи&дити і посадити", "Я дивлюся пане Анатолію пердаки у малоросів аж полихають. Отже ви на вірному шляху)", "Тварюки. Вони завжди таке робили.", "Интер всегда был пророссийский. Але тепер, скоріше закриють ПРЯМИЙ, ніж Інтер. Нажаль влада перефарбуаалась в триколор", "Всех их на концерт к Кабздону! И посмертно на бис!", - пишкь в комментариях в ответ на пост Анатолия.

Кроме того, он отметил, что в это же время, на Донбассе бойцов ЗСУ снова обстреляли, и трое человек получили ранения.

"Два мира ... Русский концерт на Интере с теми, кто поддерживает убийства украинском и оккупацию территорий. У меня даже слов нет ...8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, который двигался к позициям украинских воинов. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один воин погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три воины получили ранения."

В комментариях к его посту разразилась буря негодования:

"Пфф я больше скажу. Мои ровесники смотрят такое с удовольствием, сокрушаются, что Басков, их любимый певец, к нам с концертами не ездит. Каменный век короче", "У нас інцидент несе єрєсь про пострілюють, всюди вбивають, люди втомились воювати, конфлікт заморожено. А ти кажеш концерт...", "У нас інцидент несе єрєсь про пострілюють, всюди вбивають, люди втомились воювати, конфлікт заморожено. А ти кажеш концерт...", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что власти РФ решили отправить на Донбасс в "ДНР" или "ЛНР" бывшего украинца с российским гражданством, у которого диагностировали коронавирус.