УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев

10 марта 2020, 09:32

В сети негодуют из-за концерта российских звезд, поддерживающих агрессию против Украины на телеканале Интер.

Телеканал Интер
Телеканал Интер / УНИАН

Телеканал Интер на 8 марта показал трансляцию российского концерта с русскими звездами, которые отличились антиукраинскими высказываниями и поездками в оккупированный Крым. Об этом в своем Facebook пишет Анатолий Штефан, который ранее служил в 53 ОМБр и 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців ЗСУ. 

"Следующим шагом нужно наверное обняться, извиниться и сделать совместный военный парад, который будет транслировать "Интер". Малоросы, одиннарот и мышебратья ликуют и пишут что я разжигаю ненависть, я ненависть не разжигаю, я бы расжёг что-то другое. В Международный женский день, 8 марта, на телеканале "Интер" транслировали концерт с российскими звездами, которые поддерживали оккупацию наших территорий и не только.Юбилейный концерт Михаила Гуцериева, где участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих звезд запрещен въезд в Украину, а некоторые открыто поддерживали агрессию России в Украине и аннексию Крыма", - объяснил он ситуацию.

"Ніззя забороняти і палити...треба отпи&дити і посадити", "Я дивлюся пане Анатолію пердаки у малоросів аж полихають. Отже ви на вірному шляху)", "Тварюки. Вони завжди таке робили.", "Интер всегда был пророссийский. Але тепер, скоріше закриють ПРЯМИЙ, ніж Інтер. Нажаль влада перефарбуаалась в триколор", "Всех их на концерт к Кабздону! И посмертно на бис!", - пишкь в комментариях в ответ на пост Анатолия.

Кроме того, он отметил, что в это же время, на Донбассе бойцов ЗСУ снова обстреляли, и трое человек получили ранения.

"Два мира ... Русский концерт на Интере с теми, кто поддерживает убийства украинском и оккупацию территорий. У меня даже слов нет ...8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, который двигался к позициям украинских воинов. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один воин погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три воины получили ранения."

В комментариях к его посту разразилась буря негодования:

"Пфф я больше скажу. Мои ровесники смотрят такое с удовольствием, сокрушаются, что Басков, их любимый певец, к нам с концертами не ездит. Каменный век короче", "У нас інцидент несе єрєсь про пострілюють, всюди вбивають, люди втомились воювати, конфлікт заморожено. А ти кажеш концерт...", "У нас інцидент несе єрєсь про пострілюють, всюди вбивають, люди втомились воювати, конфлікт заморожено. А ти кажеш концерт...", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что власти РФ решили отправить на Донбасс в "ДНР" или "ЛНР" бывшего украинца с российским гражданством, у которого диагностировали коронавирус.

Интер новости шоу бизнеса Россия Филипп Киркоров Григорий Лепс Валерия Николай Басков Ани Лорак Дима Билан Михаил Шуфутинский
Сейчас вы просматриваете новость «"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:45
Гороскоп на 10 марта всех знаков Зодиака: кто встретит любовь всей своей жизни
09:32
"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев
09:30
Эксперты рассказали, при каком условии курс доллара резко взлетит
09:30
Лучшие сериалы 2020: новые русские сериалы, которые стоит посмотреть Видео
09:04
Политологи рассказали, какой кандидат в президенты США выгоднее всего для Украины
09:04
Может маскироваться под другую болезнь: названы новые симптомы коронавируса
08:34
Названы продукты, которые защитят от коронавируса
08:28
Кремлевские гопники пытались блефовать, но получили по наглой морде мнение
08:25
В Слуге народа рассказали, почему отправили в отставку Рябошапку и Гончарука
07:33
Коронавирус в Италии: появились тревожные новости о числе зараженных
07:05
Обмен пленными: Джемилев рассказал, почему крымские татары могут отказаться от участия
07:00
Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
06:54
Россия вошла в предкатастрофическое состояние мнение
06:29
Как сделать творог из молока: рецепт от хозяюшки Видео
06:10
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra успешно прошел проверку на прочность Видео
05:42
Названа самая небезопасная операционная система 2019 года
05:27
Биография и лучшие фильмы Макса фон Сюдова досье
05:01
Ворота на замке: ученые рассказали, почему женщины бывают недовольны сексом
04:34
Названа неожиданная опасность компьютеров и смартфонов
04:25
Диетолог назвала "заменитель" сосисок Видео
04:01
Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда
03:30
"Плавная девальвация": эксперт рассказал о новом падении гривны
03:04
В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали популярного героя комиксов Спауна Видео
02:40
Диетолог рассказала, как правильно нужно набирать вес
02:04
Врач рассказала, что нельзя есть больным раком
01:56
Теребить горошину: топ-3 лучших техник женской мастурбации
01:33
Климкин рассказал, на что пойдет Россия в деле о сбитом малайзийском Боинге Видео
01:12
Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку
00:44
Графику Resident Evil 3 Remake сравнили с оригиналом 1999 года, итоги впечатляют Видео
00:19
10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия Видео
09 марта, понедельник
23:55
Это уже не модно: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
23:52
Прощайте, туристы: Италия пошла на отчаянный шаг из-за жуткого вируса
23:26
Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото Фото
23:24
"Мой последний": Дэниэл Крейг шокировал заявлением о фильме про Джеймса Бонда
22:42
Опасный коронавирус "подкосил" топ-чиновника во Франции
22:04
"Это наш народ!": Зеленский сделал громкое заявление о войне с Путиным
22:00
Мода 2020 весна – в моде сумки в стиле 60-х и рюкзаки с принтами: фото Фото
21:30
Современные дети в ужасной ситуации – психолог Видео
21:24
Дочь Заворотнюк посетовала на "черную полосу " в ее жизни
20:47
Убийственный коронавирус: СМИ узнали о первой смерти в Канаде Видео
20:41
Польша вводит жесткий санконтроль на границе с Украиной - что случилось
20:26
Суперлуние 2020: когда наблюдать, и в чем поможет
20:10
Обвал рынков нефти: Трамп выдвинул обвинение России
20:02
Опасный вирус из Китая добрался до еще одной страны
19:50
Спіймати Кайдаша 8 и 9 серия смотреть онлайн 09-03-2020 Видео
19:36
В МВФ шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавируса
19:27
Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу Видео
19:03
Стало известно о первых жертвах коронавируса в Германии Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-03-2020 Видео
18:45
В Запорожье рухнувшая скульптура убила 10-летнюю девочку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять