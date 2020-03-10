"Попочка рабочая": Наташа Рудова отметила новый роман фото без белья

Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова опубликовала фото в облегающем платье, под которым видно, что на ней совершенно нет белья.

Наталья Рудова без белья похвалилась шикарным телом на пикантном фото в Instagram и намекнула на новый роман.

"Из всех мужчин мне нравятся новые", - написала она под снимком.

На фото Рудова позирует в том пресловутом маленьком красном платье, которое должно быть у каждой девушки(по народной мудрости) - оно не только прекрасно подчеркнула ее стройные ножки и фигуру, но и продемонстрировало, что надето на голое тело.

Наталья Рудова без белья / Instagram

Поклонники пришли в восторг от такого фото, тем более, что ранее Рудова намекала на свои отношения, расписывая то, как не понимает, что люди "кричат" о своем новом романе.

"Хоть не старый, но мощный. Можно сказать как новый", "И фигурка и душа - огонь", "Попочка рабочая", "Кто крайний тут", "из таких попок мне тоже нравятся новые", - пишут в комментариях.

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