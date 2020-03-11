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"Соска": Бузова засветилась полуголая в бане

11 марта 2020, 00:46

Росийская певица Оля Бузова предпочитает отдыхать в бане, и хвастается этим перед всеми.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова засветилась полуголая в полотенце у камина в бане, и завела своих поклонников.

Оля Бузова оголила тело в бане для Instagram.

"Как говорится, "кто сегодня парится, тот не старится"ю Банька, свежий воздух, раки... кайф. Аааабстановка по кайфу", - пишет Бузова.

На фото она полулежит в кресле у камина, хвастается длинными ногами, которые не поместились под полотенцем, и всем, что выглядывает из-под полотенца кроме ног.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

"Ууууеееее, Бузончик на релаксе", "Соска", "Круто,  кайфушки))) молодцы", "Я подумала что это Волочкова - шпагата не хватает", "Слишком много одежды что бы по кайфу в баньке нужно нагишом и венечки берёзовые на троицу резанные, да в три захода. А так молодцы", "Оля,с легким паром..))хорошего вечера", "Релакс тайм - пивко с креветками из строим очень вкусно смотрятся", "Легкого пара", - говорится в комментариях.

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