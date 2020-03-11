Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса

Coachella 2020 не пройдет весной / Instagram

Знаменитый американский музыкальный фестиваль Coachella впервые не прйдет в апреле 2020 года. Об этом объявили организаторы на официальной странице в Instagram.

Из-за того, что в округе Риверсайд, штат Калифорния, где он проходит, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, фестиваль перенесли.

Фестиваль, ранее запланированный на двое выходных, с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля, теперь состоится через шесть месяцев, с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября.

На Coachella 2020 должны были выступить Трэвис Скотт, Фрэнк Оушен и воссоединившиеся Rage Against the Machine. Но теперь неизвестно, смогут ли артисты выступить в том же составе, ведь у них запланированы свои гастроли.

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