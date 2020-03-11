Почему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов

Время и Стекло перестала существовать / Пресс-служба

Участники группы Время и Стекло откровенно рассказали фанатам, почему группа перестает существовать в интервью, которое они опубликовали на своем канале YouTube.

"Когда мы зашли в павильон и увидели этот огромный экран, я конечно поняла все сразу. Я поняла, что это сюрприз, я поняла, что вся наша команда сидит где-то за монитором, я услышала голом Иры, которая пригласила нас присесть и посмотреть на экран", - сказала Надя Дорофеева.

Кроме того, солисты ответили на вопрос, почему они поставили на паузу группу Время и Стекло.

"В этом году нашей группе исполняется 10 лет, 10 лет прошли как какая-то секундочка. Это была наша большая счастливая жизнь. Это отрезок пути, который сделал нас счастливыми, и сделал нас сильнее, добрее", - говорит Надя Дорофеева.

"(Он) Сделал нас, как артистов. Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем вместе, мы дружим. И совершенно нет ничего такого плохого в том, что каждый из нас как личность, как индивидуальность продолжит свой путь дальше", - говорит Позитив.

Почему Время истекло - интервью Дорофеевой и Позитива смотреть онлайн:

Ранее Надя Дорофеева и Позитив выпустили последнюю песню и клип группы Время и Стекло - Навсегда Никогда.